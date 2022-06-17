Лукашенко предупредил Украину о последствиях ударов по российским городам Фото: REUTERS

Украине ни в коем случае не следует наносить удары дальнобойным оружием по городам России, поскольку в этом случае Москва применит вооружение нового типа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск.

«Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород – соседние города. Но я как-то публично сказал, что ни в коем случае этого делать нельзя, потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения», – приводятся слова политика на сайте белорусского лидера.

Как считает Лукашенко, действия Киева в этом отношении зависят от американских властей и от того, насколько Вашингтон будет «подталкивать к этой войне». По мнению президента Белоруссии, намерения главы Белого дома Джо Байдена перечислять Украине по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно – это подготовка к войне. Лукашенко заявил, что США чувствуют, как утрачивают позиции гегемона, поэтому стремятся укрепить их.

«Это только начало. Большая впереди у них работа – сильных мира сего – переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают. А проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 июня, Вооруженные силы Украины обстреляли село Гордеевка в Курской области.