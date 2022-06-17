Правительство Чувашии и платежная система «Мир» планируют запустить «Карту жителя»

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в регионе «Карты жителя Чувашской Республики». Как отметил Олег Николаев, такое сотрудничество может открыть широкий спектр возможностей для жителей Чувашии: от оплаты товаров и услуг до получения социальных выплат. По мнению Главы, таких продуктов в эру цифровой трансформации должно быть больше.

Данное соглашение предусматривает совместную работу над проектом Карты жителя на базе платежной системы «Мир». Предполагается также сотрудничество в области внедрения сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев пояснил, что обе стороны договорились о совместной реализации инновационных проектов для жителей Чувашии. Предполагается, что Картой жителя сможет стать любая уже выпущенная карта «Мир». Жители региона с помощью карты смогут получать скидки и кешбэк в местных магазинах или использовать ее в качестве льготного проездного. Как стало известно, внедрение единого проездного билета планируется осуществить на маршрутах Чебоксарской агломерации в рамках реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики.