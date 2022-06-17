Глава федерального агентства по делам национальностей сообщил, что РФ отправила в Донбасс свыше 300 тонн гумпомощи

Игорь Баринов

Россия отправила в донбасс более 300 тонн гуманитарной помощи, сообщил руководитель федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в эфире открытия студия медиагруппы "Комсомольской правды", которая работает на ПМЭФ-2022.

“Уже в начале марта из Дома народов России отправили первую партию гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую области и отдельные работы Украины… работа ведется достаточно активно и на сегодняшний момент мы уже порядка 300 тонн гуманитарной помощи отправили на Донбасс”, - уточнил Баринов.

Также он рассказал, что абсолютное большинство этнических украинцев, проживающих в РФ, поддержали специальную военную операцию, а кто-то с оружием в руках в рядах вооруженных сил, Росгвардии принимает там участие, другие оказывают гуманитарную помощь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.