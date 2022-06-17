Путин заявил, что ключевые понятия для бизнеса подорваны партнерами на Западе ради амбиций Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевые понятия для бизнеса подорваны партнерами на Западе ради амбиций

"Многие торговые, производственные, логистические связи проходят через новые испытания. Ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны нашими партнерами на Западе намеренно ради амбиций", - сказал российский лидер в ходе выступления.

Глава государства отметил, что нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда основные экономические принципы оказались под ударом.

Как писал сайт KP.ru, военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом написала китайская газета Global Times.

Ранее обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч заявил, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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