Путин заявил, что у Запада не получилось «нахрапом разрушить экономику» России Фото: REUTERS

Планы Запада «нахрапом разрушить экономику» России при помощи санкций провалились, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось», – сказал глава государства.

По словам президента, российский бизнес и органы власти сработали в условиях санкций профессионально, а граждане проявили сплоченность и ответственность. Как отметил российский лидер, сейчас экономическая ситуация в РФ постепенно нормализуется. Это касается и финансовых рынков с банковской системой, и торговли, и устойчивости предприятий, подчеркнул он.

Путин заявил, что «мрачные прогнозы» относительно перспектив российской экономики не сбылись. По его мнению, эта вся эта пропаганда разгонялась с целью психологического воздействия на россиян и деловые круги России.

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