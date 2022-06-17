Путин: как прежде уже не будет Фото: REUTERS

Изменения, происходящие сейчас в экономике и международной политике, носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер, заявил президент России Владимир Путин

"Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, и все вернется на круги своя, что все будет, как прежде – не будет", - сказал он в ходе выступления.

По его словам, мир, в основе которого лежат догмы однополярной системы, неустойчив.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что происходящее на Украине свидетельствует о том, что Запад намерен возродить однополярный мир.Он подчеркнул, что Запад хочет реализовать сдерживание любого конкурента. В настоящее время им выступает Россия, следующей целью может быть Китай, высказал мнение Лавров. По его словам, Украина выступает в этой политической игре как инструмент подавления российской самостоятельности.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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