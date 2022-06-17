Путин: "Мы - сильные люди и можем справиться с любым вызовом"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал сограждан сильными людьми, которые могут справиться с любым вызовом.

По его словам, ряд российских экспертов поверили в негативные прогнозы о российской экономике после санкций Запада. Однако эти предсказания не сбылись, отметил российский лидер.

- Но подчеркну - чтобы дальше добиваться успеха, нужно реалистично оценивать ситуацию. Мы - сильные люди и можем справиться с любым вызовом, решим любую задачу, сказал президент РФ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ никогда не будет прежней. Также она призвала пересмотреть выгоду от экспорта, отметив, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная политика США привела к тому, что урон был нанесен американской экономике, но рестрикции никак не повлияли на политику России. По словам Пушкова, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.

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