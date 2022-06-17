Путин заявил, что российские власти подавили инфляционный всплеск Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям удалось подавить инфляционный всплеск.

"Мы подавили инфляционный всплеск, и она продолжает снижаться. Экономическая ситуация стабилизруется, показатели устойчивы. Нам и столько многовато 16,7%, мы должны с этим работать. И уверен - добьемся результата", - сказал он в ходе выступления.

Российский лидер отметил, что сегодня наша задача - создать условия для наращивания производства, восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил ,что уровень инфляции в России по итогам 2022-го года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза.

До этого сообщалось, что инфляция в России замедлилась в пять раз. За апрель 2022 года, по данным Росстата, цены в стране выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти в пять раз больше - 7,61%.

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