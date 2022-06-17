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Экономика17 июня 2022 12:59

Путин заявил, что российские власти подавили инфляционный всплеск

По его словам, экономическая ситуация стабилизируется
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Путин заявил, что российские власти подавили инфляционный всплеск

Путин заявил, что российские власти подавили инфляционный всплеск

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям удалось подавить инфляционный всплеск.

"Мы подавили инфляционный всплеск, и она продолжает снижаться. Экономическая ситуация стабилизруется, показатели устойчивы. Нам и столько многовато 16,7%, мы должны с этим работать. И уверен - добьемся результата", - сказал он в ходе выступления.

Российский лидер отметил, что сегодня наша задача - создать условия для наращивания производства, восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил ,что уровень инфляции в России по итогам 2022-го года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза.

До этого сообщалось, что инфляция в России замедлилась в пять раз. За апрель 2022 года, по данным Росстата, цены в стране выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти в пять раз больше - 7,61%.

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