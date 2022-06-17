Путин заявил ,что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех.

"Экономический блицкриг изначально не имел шансов на успех. Санкционное оружие, практика показывает, оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимые удары идеологам оружия.", - сказал он в ходе выступления.

Российский лидер также сообщил, что среди лидеров европейских стран обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены против любого неугодного государства.

Ранее бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что Западу не удалось склонить большинство стран мира к введению санкций против России из-за начала проведения спецоперации на Украине.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные санкции нанесли сильно ударили по доллару и евро, пошатнув их престиж. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о возможности "обратного эффекта" введенных членами Европейского Союза против России санкций.