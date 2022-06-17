Путин заявил об утрате Евросоюзом политического суверенитета Фото: REUTERS

Евросоюз окончательно утратил свой собственный политический суверенитет, считает президент России Владимир Путин. По словам главы государства, элиты ЕС «пляшут под чужую дудку».

«Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя «псевдоединства» не могут скрывать главное – Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал политик на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее агентство Bloomberg заявило, что Путину удалось нанести удар по самому больному месту Европы – энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду в странах Запада. Также издание подчеркивает, что экономическая война против РФ расколола Евросоюз, так как страны «устали от санкций».

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