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Экономика17 июня 2022 13:04

Путин заявил об утрате Евросоюзом политического суверенитета

Элиты ЕС принимают все, что им скажут сверху, отметил российский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил об утрате Евросоюзом политического суверенитета

Путин заявил об утрате Евросоюзом политического суверенитета

Фото: REUTERS

Евросоюз окончательно утратил свой собственный политический суверенитет, считает президент России Владимир Путин. По словам главы государства, элиты ЕС «пляшут под чужую дудку».

«Все разговоры о якобы допустимых издержках во имя «псевдоединства» не могут скрывать главное – Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал политик на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее агентство Bloomberg заявило, что Путину удалось нанести удар по самому больному месту Европы – энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду в странах Запада. Также издание подчеркивает, что экономическая война против РФ расколола Евросоюз, так как страны «устали от санкций».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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