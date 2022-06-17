Путин заявил, что действия Запада приведут к расколу в европейском обществе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что действия Запада приведут к расколу в Европе.

По его словах, в западных государствах к власти приходят похожие друг на друга партии, а реальные интересы граждан игнорируются.

- Традиционные партии проигрывают постоянно. Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, не могут скрывать главного - ЕС утратил свой суверинитет, а его руководство пляшет под чужую дудку, — сказал российский лидер во время выступления на ПМЭФ.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Владимиру Путину удалось нанести удар по самому больному месту Европы - энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду в странах Запада. Также в публикации подчеркивается, что экономическая война против РФ расколола Евросоюз, так как страны "устали от санкций". По оценкам Bloomberg Economics, доходы РФ от нефти и газа в текущем году составят примерно 285 млрд долларов.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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