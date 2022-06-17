"На кого рассчитана эта глупость?": Президент России прокомментировал "путинскую инфляцию" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал глупостью заявление западных политиков о "путинской инфляции".

"Причем наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения. Власти западных экономик просто запустили печатный станок. За последние 2 года денежная масса в США выросла на 38%. Раньше такое за десятилетия было, а тут за 2 года. 5,9 миллиарда долларов. Денежная масса евро тоже возросла - на 20% или 2,5 триллиона евро. Не могу не сказать про "путинскую инфляцию". На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто не умеет читать и писать", - сказал он в ходе выступления.

Напомним, президент Соединенных штатов Америки Джозеф Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. По его словам, жители США платят "налог Путину".

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