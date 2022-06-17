Путин предсказал конвертацию глобальных резервов из валют в ресурсы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ближайшее время в глобальной экономике произойдут изменения, и резервы будут конвертированы их валют в реальные ресурсы, считает президент России Владимир Путин.

«Зачем обменивать товары на доллары и евро? На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов. В любой момент деньги могут быть конфискованы, если США что-то не понравится. Это стало реальным для очень многих стран. Уже в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов - из валют в ресурсы», – сказал глава государства на Петербургском международном экономическом форуме.

Как заявил российский лидер, странам Запада будет просто некуда деваться, и им придется конвертировать теряющие стоимость валюты в продовольствие, энергоносители и другое сырье. По мнению президента, этот процесс только ускорит глобальную инфляцию доллара.

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