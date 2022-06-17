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Политика17 июня 2022 13:13

Путин заявил, что США запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита

По словам Путина, начало военной операции России на Украине - спасательный круг, который позволяет свалить на это все
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Путин заявил, что США запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита

Путин заявил, что США запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что США запустили печатный станок, чтобы таким нехитрым способом покрывать невиданные раньше бюджетные дефициты.

"Куда потекли все напечатанные деньги? На закупку товаров и услуг. Они стали "пылесосить рынки". Об интересах других государств никто не думал. Если в конце 19 года импорт составлял 250 млрд долларов в месяц, то сейчас - 350, вырос на 40%. Напечатали деньги, выгребли товары с других стран. Роль Америки изменилась! Печатают деньги и скупают все товары", - сказал российский лидер в ходе выступления.

По словам Путина, начало военной операции России на Украине - спасательный круг, который позволяет свалить на это все.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.