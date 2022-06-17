Путин заявил, что США запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что США запустили печатный станок, чтобы таким нехитрым способом покрывать невиданные раньше бюджетные дефициты.

"Куда потекли все напечатанные деньги? На закупку товаров и услуг. Они стали "пылесосить рынки". Об интересах других государств никто не думал. Если в конце 19 года импорт составлял 250 млрд долларов в месяц, то сейчас - 350, вырос на 40%. Напечатали деньги, выгребли товары с других стран. Роль Америки изменилась! Печатают деньги и скупают все товары", - сказал российский лидер в ходе выступления.

По словам Путина, начало военной операции России на Украине - спасательный круг, который позволяет свалить на это все.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.