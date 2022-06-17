Путин: Евросоюз понял, что сделал глупость, введя санкции против продовольствия

Владимир Путин, фото: Сергей Боьылев, ТАСС

В Евросоюзе поняли, что сделали глупость, введя санкции против продовольствия, но открутить назад уже невозможно, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, на ПМЭФ-2022.

“Американцы-то ввели санкции против продовольствия, а потом открутили. В ЕС же нет. Все понимают, что глупость сделали, но открутить назад уже невозможно”, - отметил российский лидер, комментируя санкции Европы в отношении России.

Напомним, традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением). Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Выступление Владимира Путина началось после 15:00 по московскому времени. Президент принял решение перенести выступление из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации ПМЭФ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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