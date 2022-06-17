"Не мы же заминировали порты": Путин отверг причастность России к проблемам с поставками украинского зерна

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу зерна из Украины.

- Мы не препятствуем поставки украинского зерна. Не мы же заминировали порты, — отметил глава государства во время выступления на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что дело не в России, а в "адекватности тех людей, которые в Киеве". Путин также назвал грустным тот факт, что зерно может пойти на оплату поставляемого на Украину оружия.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения могут усугубить мировой продовольственный кризис, так как они приводят к росту цен на продовольствие. Оконджо-Ивеала отметила, что генсек ООН Гутерриш ведет по вопросу вывоза зерна с Украины переговоры с Москвой и Киевом и добавила, что в решение вопроса по украинскому зерну вовлечены ЕС и другие политические структуры. Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельхозпродукции.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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