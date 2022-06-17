Путин заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и необходимым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было вынужденным, но необходимым.

"Решение о проведении Россией СВО было вынужденным, но необходимым. Решение, направленное на защиту наших граждан и жителей Донбасса. <...> Все задачи СВО будут решены. (аплодисменты) И залогом тому - героизм и мужество наших воинов, и консолидация нашего сообщества", - сказал российский лидер в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

По словам Путина, Запад стремился не только ввести сценарий "антиРоссии", но буквально накачивал Украину военными советниками.

"Делают это и сейчас. На благополучие людей вообще наплевали", - отметил президент России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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