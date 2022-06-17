Минтранс России создаст условия для введения единого электронного билета на разные виды транспорта

По данным опроса Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», две трети респондентов используют для оплаты транспортные карты и банковские бесконтактные карты и около 30% - транспортные мобильные приложения на смартфонах. Каждый второй из опрошенных уже имел опыт оплаты проезда за пределами своего родного города или региона привычными безналичными способами оплаты.

Как сделать так, чтобы человек не задумывался в поездках по стране, какая карта или приложение работает в том или ином регионе, а мог спланировать сложный маршрут с пересадками на любых видах транспорта, будь то автобус, железная дорога, самолеты или речной трамвайчик, оплатить его безналично любым привычным способом в приложении или на сайте – это новая задача.

Для того, чтобы человек мог путешествовать практически без забот нужно разработать и внедрить стандарты единого электронного билета.

- Важно, чтобы человек, перемещаясь по стране, везде чувствовал себя «как дома», использовал привычный инструмент оплаты проезда. Так, мы сегодня, путешествуя в другой город, пользуемся услугами одного и того же сотового оператора и одного и того же банка, - привел пример Дмитрий Баканов. - Для этого мы хотим принять единые стандарты, чтобы разнообразные региональные системы и коммерческие сервисы могли взаимодействовать между собой незаметно для пассажира. Решения по безналичной оплате сегодня предлагает целый ряд компаний и финансовых организаций. Они разнообразны: карты, мобильное приложение, оплата по биометрии и тд. Разработка стандартов Минтрансом России позволит создать единое транспортное цифровое пространство в стране.