Путин пообещал наращивать сотрудничество со странами, которых шантажируют США

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ намерена наращивать сотрудничество с теми странами, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки.

Он отметил, что сейчас много стран, которые хотят сотрудничать с Россией, и все они подвергаются шантажу и давлению со стороны Вашингтона.

- Россия будет наращивать с такими государствами экономического сотрудничество, — сказал российский лидер во время выступления на ПМЭФ.

Ранее обозреватель The American Conservative Тед Карпентер заявил, что Соединенные Штаты переоценили свои возможности в плане давления на мир с целью принятия санкций против России. По его словам, несмотря на прилагаемые Вашингтоном усилия и даже прямые угрозы разрывать политические и экономические связи с Москвой отказались Китай и Индия, а также мощнейшие силы Южной Америки – Бразилия и Мексика. Это, по оценке обозревателя, сильнее всего раздражает американского лидера Джозефа Байдена. Обозреватель надеется, что это возымеет "отрезвляющий" эффект для Вашингтона, однако, по его словам, "не похоже, что администрация и Госдепартамент поумнели".

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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