Путин призвал навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса.

"Частный бизнес доказал что способен конкурировать на глобальных рынках. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики. При введении моратория на проверки бизнеса количество нарушений снизилось и это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса", - сказал он в ходе выступления.

Напомним, правительство России 10 марта объявило о введении моратория на проведение проверок бизнеса. Такое решение будет действовать до конца 2022 года, сообщала пресс-служба кабмина. Уточнялось, что этот запрет касается только плановых проверок. Что касается внеплановых, то они могут проводиться по поручению президента РФ или правительства страны.

Как писал сайт KP.ru, глава партии “Новые люди” Алексей Нечаев заявил, что в текущих условиях сбережения лучше инвестировать в свой бизнес или бизнес знакомых.

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