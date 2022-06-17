Путин призвал подготовить поправки о заключении предпринимателей под стражу Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал правительство страны и Верховный суд подготовить поправки в нормы о заключении предпринимателей под стражу.

«Не секрет, что часто эти нормы принимаются там, где в этом нет необходимости. Еще на этапе следствия предприятиям приходится закрываться. Необходимо покончить с такой практикой», – заявил российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства поручил подготовить поправки в нормы по аресту предпринимателей до 1 октября этого года. Уголовные дела должны в 100% случаев доводиться до суда, отметил он.

Как подчеркнул президент, нужно также аккуратно и основательно подойти к декриминализации так называемых экономических составов. В качестве примера он привел статьи за работу без лицензии или аккредитации. По мнению главы государства, это «очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения» партнеров с Запада.

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