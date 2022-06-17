Путин рассказал, как добиться успеха и самоуважения

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским предпринимателям и рассказал, как добиться успеха и самоуважения.

- Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения, приходят тогда, когда ты связываешь чувства и чувства своих детей со своей Родиной, — сказал российский лидер во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что РФ обладает огромным потенциалом и призвал бизнесменов инвестировать в российский туризм, образование и спорт.

Ранее Владимир Путин назвал любовь к Родине одной из ключевых основ российской государственности. Российский лидер также заявил, что подобная «сплоченность людей дорогого стоит», а также может гарантировать, что «Россия достойно ответит на самые сложные вызовы».

Напомним, ранее Путин заявил, что российская экономика выдержала давление со стороны западных стран, которые пытались сокрушить ее санкционными ограничениями. По его словам, на Западе давно вели «экономическую войну» против Москвы, используя всякие предлоги и вводя все новые санкционные ограничения. Глава государства отметил, что российским властям необходимо обеспечивать не только стабильность экономики, но и укреплять индустриальную независимость России и глобальное лидерство в ряде областей промышленности.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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