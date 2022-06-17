Путин заявил, что некоторые мировые валюты занимаются самоубийством Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые мировые валюты занимаются самоубийством.

"Некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно. В любом случае суицидальные настроения у них налицо", - указал российский лидер в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский лидер также отметил, что "стерилизовать нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно"

Как писал сайт KP.ru, военная операция России на Украине может стать катализатором для "похорон" гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом написала китайская газета Global Times.

Ранее обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч заявил, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики.