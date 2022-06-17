«Дома надежнее»: Путин призвал крупный бизнес связывать будущее с Россией

Путин заявил о потерянных миллионах тех, кто не понял, что «дома надежнее» Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии петербургского международного экономического форума заявил, что те представители крупного бизнеса, кто хранил свои активы за границей, потеряли миллионы. В этой связи он призвал их связывать свое будущее с Россией.

«Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно», – сказал глава государства.

«Те, кто не захотел услышать этот посыл, на Западе потеряли миллионы долларов», – напомнил он.

Политик призвал предпринимателей «не наступать на грабли» и инвестировать в России.

Напомним, Путин заявил, что ключевые понятия для бизнеса подорваны партнерами на Западе ради амбиций. Глава государства отметил, что нынешний ПМЭФ проходит в непростое время, когда основные экономические принципы оказались под ударом.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Времена меняются, а дискуссии на форуме – нет (подробности)

Заметки с ПМЭФ-2022: Как глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады» и что из этого вышло

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как можно помочь бизнесу (подробности)

Запретят ли в России доллар и евро: отвечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Главная тема Петербургского форума - настоящее и будущее российской экономики (подробности)