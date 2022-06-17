Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в России получает мало инвестиций, поэтому необходимо запустить комплексную программу модернизации этой сферы, считает президент России Владимир Путин.

«Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития и капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, также как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги», – сказал политик на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил глава государства, жилищно-коммунальная сфера в России недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей. На следующей неделе пройдет заседание президиума Государственного совета, на котором эта тема будет подробно обсуждаться с главами регионов, сообщил президент.

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