Путин заявил ,что Россия способна увеличить объем поставок зерна до 50 млн тонн Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей мирового сообщества наращивание поставок продовольствия на рынок.

"Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества - нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии", - сказал он в ходе выступления.

По его словам, Россия в следующем сезоне может увеличить объем поставок зерна до 50 млн тонн.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия не создает никаких препятствий для вывоза зерна из Украины. Также он отмечал, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно, один из которых - через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны.

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