Путин призвал в импортозамещении не копировать, а быть на шаг впереди Фото: REUTERS

Российской экономике нужны свои технологии и сервисы, слепое копирование других грозит оставить страну в позиции догоняющих, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами», – сказал

Как отметил российский лидер, импортозамещение не является панацеей и кардинальным решением экономических проблем.

Напомним, ранее президент России заявил, что импортозамещение не является для РФ панацеей, однако такая мера необходима для любой страны, которая хочет повысить свой финансовый и экономический суверенитет.

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