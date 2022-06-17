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Общество17 июня 2022 14:01

Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

"Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором России, чтобы в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объёме", — сказал он в ходе своего выступления .

Ранее Путин призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

Как писал сайт KP.ru, глава партии “Новые люди” Алексей Нечаев заявил, что в текущих условиях сбережения лучше инвестировать в свой бизнес или бизнес знакомых.