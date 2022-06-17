Путин назвал главным принципом России - тратить столько, сколько заработали

Владимир Путин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный принцип России - тратить столько, сколько заработали - остается, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, на ПМЭФ-2022.

"Да, некоторые мировые валюты в настоящее время занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае, суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сейчас не имеет смысла. Но важнейший принцип - тратить исходя из понимания того, что сколько заработали - он остается, его никто не отменял. Мы это понимаем", - сказал Путин.

Также Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

“После резкого роста весной, процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь – до семи процентов”, - сказал президент.

Напомним, традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением). Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Выступление Владимира Путина началось после 15:00 по московскому времени. Президент принял решение перенести выступление из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации ПМЭФ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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