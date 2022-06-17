Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Президент России Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены.

"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Путин отметил, что залогом тому является мужество и героизм российских воинов и консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.