Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: Самый важный фактор эффективности работы региональных властей - цифровизация взаимоотношений с инвесторами. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Регион впервые вошел в ТОП-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2021 года. Итоги рейтинга обнародовала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Светлана Чупшева пояснила, что этот рейтинг показывает тенденции изменения бизнес-климата в регионах. Эти тенденции являются главным фактором, которые определяют динамику инвестиций. Методология рейтинга построена так, что оценивается не объем вложений, а эффективность работы региональных команд в части создания условий для инвесторов, минимизации рисков.

Эффективность работы властей Нижегородской области по привлечению инвестиций отметил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Нижегородская область входит в пятерку лидеров рейтинга, здесь одна из лучших в стране Корпораций развития, выстроена система работы с бизнесом по принципу „одного окна“, внедрен целый ряд различных решений», — заявил Андрей Белоусов.

Губернатор Нижегородской области рассказал, что инвестиции в основной капитал в Нижегородской области в минувшем году превысили 385 млрд рублей. Это несколько выше показателей 2020-го, несмотря на его очень высокую базу. В 2022 году объем инвестиций продолжает увеличиваться. По итогам первого квартала он вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг 72,2 млрд рублей.

«Четыре года назад мы были на 70-м месте в нацрейтинге инвестиционного климата и тогда предельно активно начали заниматься этой темой. За три года поднялись на 64 позиции, стали шестыми по итогам 2020-го. Но после этого прикладывали еще больше усилий, ставили перед собой очень амбициозные цели. И вот рост на одну позицию. Конкуренция между регионами стала плотной, а это и есть одна из целей рейтинга — чтобы все регионы подравнялись, разница нивелировалась», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя результаты рейтинга.

Глава области подчеркнул, что самый важный фактор эффективности работы региональных властей - цифровизация взаимоотношений с инвесторами.

«У нас запущен ряд цифровых сервисов для предоставления в электронном виде государственных услуг, а также информирования об управленческих решениях, о требованиях законодательства и мерах поддержки. Но, в первую очередь, была проведена серьезная работа по запуску и модернизации системы ГИСОГД. По статистике, именно с градостроительной деятельностью было связано около 80 процентов запросов бизнеса и граждан. Наш портал gisogdno.ru признан одним из лучших среди открытых систем пространственных данных. Будем продолжать работу. Планируем расширять функционал нашего инвестиционного портала nn-invest.ru, где уже существенно модернизирована инвестиционная карта Нижегородской области», — пояснил Глеб Никитин.

По словам губернатора, важным этапом улучшения инвестклимата в Нижегородской области стало вхождение области в 2021 году в число 12 пилотных субъектов федерации, где сейчас внедряется региональный инвестиционный стандарт. Он разработан Минэкономразвития России по поручению президента страны Владимира Путина.