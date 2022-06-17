Юрист усомнился, что Ассанжу могут назначить смертную казнь в США Фото: REUTERS

Великобритания приняла решение о выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США. Его обвиняют по 18 уголовным делам и в общей сложности наказанием может стать 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь.

Юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов полагает, что последняя мера все так и не будет принята, так как Лондон получит гарантии, что этого не произойдет перед экстрадицией.

- Вряд ли политики США это допустят. Скорее всего его будут просто долго держать его в тюрьме. Когда Лондон будет выдавать Ассанжа, он будет требовать гарантий, что его настигнет та ответственность, которая предусмотрена уголовным кодексом Великобритании», - отметил юрист в беседе с Lenta.ru.

Вероятно, Лондон передаст Ассанжа под гарантии, что он не будет казнен. Но полностью исключать данную перспективу специалист не стал.

- Учитывая некоторое турбулентное состояние норм международного права, исключать ничего нельзя, но, на мой взгляд, здравый смысл преобладает, - заключил Айрапетов.

В свою очередь адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила в беседе с Rt, что это решение - нарушение права Джулиана Ассанжа на сохранение своей жизни, защиту от пыток и даже от возможного применения к нему высшей меры наказания.

Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в течение двух недель, пишет ФАН.