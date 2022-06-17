Что главное - независимость или упаковка?: Путин прокомментировал уход с рынка зарубежных компаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что партнеры смогут обеспечить Россию упаковкой и другими товарами.

"Что нас для нас главное: быть независимыми или уметь упаковку сегодня? Если не будет суверенитета - мы все будем покупать и будем производить нефть, газ, седла и продавать кругляк — это неизбежно, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме

Как писал сайт KP.ru, в Национальном союзе производителей молока («Сроюзмолоко») считают, что тревогу бить пока рано, ведь производство в российском Tetra Pak во многом локализовано, уже найдены альтернативы импортному картону, идет работа над решением проблем с поставками красок. "Комсомольская правда" рассказывала, как теперь покупать сок и молоко в ответ на запрет шведских власти поставки в Россию продукции Tetra Pak.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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