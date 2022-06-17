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Политика17 июня 2022 14:52

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены": Путин прокомментировал санкции против России словами Марка Твена

Накануне Путин заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкции против России словами Марка Твена.

"Кушать-то хочется всему миру. Ну какие санкции? Блицкриг не удался. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти слишком преувеличены", - сказал он, отвечая на вопросы в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности.

Как писал сайт KP.ru, немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила о провале антироссийских санкций. В своей публикации издание объясняет, что введённые западными странами ограничения против России не оказали должного эффекта из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии.

До этого китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий.