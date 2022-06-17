В Липецкой области будет построен новый логистический центр

Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что областное правительство в рамках Санкт-Петербургского экономического форума подписало с группой компаний «Шанс» соглашение о намерениях построить на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» распределительный центр завода «Шанс Энтерпрайз».

Объём инвестиций составит порядка 2 млрд рублей.

«Нас радует, что группа компаний «Шанс» расширяет своё присутствие на площадке липецкой экономзоны. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку в реализации проекта», – прокомментировал Игорь Артамонов соглашение правительства региона с ГК «Шанс».

Глава области пояснил, что компания работает в Липецкой области уже в течение нескольких лет. В 2020 году на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» запущен завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». В реализацию проекта компания инвестировала свыше 4 млрд рублей. Ежегодная мощность завода достигла 50 млн литров готовой продукции. В текущем году «Шанс Энтерпрайз» включён в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Игорь Артамонов добавил, что новый распределительный центр потребовался компании в связи развитием производства и расширением рынков сбыта готовой продукции. Логистический цент площадью 12 гектаров будет рассчитан на хранение 70 тысяч палетомест. Строительство логистического центра позволит создать в регионе свыше 50 новых рабочих мест.