В Киеве сообщили, что будут требовать проведения Евровидения-2023 на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Киева не согласны с решением организаторов Евровидения о невозможности проведения конкурса на Украине в 2023 году, власти планируют потребовать пересмотра их позиции. Об этом журналистам сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

“Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда мы были поставлены перед фактом без обсуждения других вариантов. Мы намерены требовать изменить это решение, поскольку считаем, что сможем реализовать все взятые на себя обязательства”, - передает его слова информагентство ТАСС.

Напомним, 17 июня 2022 года организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023-м году. Отмечалось, что это решение приняли после объективного анализа, с учетом “нынешних обстоятельств, гарантий безопасности и функционирования”. Теперь планируется отдать мероприятие Великобритании, представитель которой Сэм Райдер занял в этом году на "Евровидении" второе место.