Путин признался, что за закрытыми дверями члены ЕАЭС всегда спорят Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Между лидерами стран-членов Евразийского экономического союза всегда возникают споры, которые проходят как правило за закрытыми дверями, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Реальные трудности все же существуют – это объективная реальность. В процессе переговоров и состоит суть нашей предстоящей работы.... У нас бывают споры, поскольку мы встречаемся и в закрытой части. Но мы находим решения – это радует», – сказал политик

Говоря об антироссийских санкциях, Путин сказал, что на Казахстан не оказывается прямое давление. Как отметил российский лидер, это переговорный процесс. По его словам, санкции учитываются в стратегии России, однако вместе с тем есть и обязательства перед Казахстаном.

Сама география, не говорю уже об истории, предполагает, что мы должны находиться вместе и работать вместе в специфических условиях», – добавил президент.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Времена меняются, а дискуссии на форуме – нет (подробности)

Заметки с ПМЭФ-2022: Как глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады» и что из этого вышло

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как можно помочь бизнесу (подробности)

Запретят ли в России доллар и евро: отвечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Главная тема Петербургского форума - настоящее и будущее российской экономики (подробности)