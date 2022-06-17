В Госдуме выступили за «кредитную амнистию» для долгов по микрокредитам Фото: Олег УКЛАДОВ

В госдуме предложили объявить «кредитную амнистию» для долгов по микрокредитам. С инициативой выступил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Парламентарий отметил, что многие россияне сегодня закредитованы МФО.

Из-за высоких процентных ставок люди не справляются со своими обязательствами и в итоге возникают серьезные проблемы, справиться с растущими долгами очень проблематично.

Несмотря на то, что микрофинансовым организациям уже ужесточили правила работы, легче не становится.

- Здесь не грозить надо. Я считаю, что заявления «мы вам сделаем бо-бо, не балуйтесь, будет плохо» не работают. Надо от риторики переходить к действиям, — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Депутат Яна Лантратова поддерживает предложение и подтверждает, что получает много жалоб от людей, что попали в финансовую кабалу.

- Люди часто не понимают во что ввязываются. То, что бороться с микрокредитными организациями надо, не вызывает никаких сомнений, — добавила она.

В настоящий момент, по оценкам ЦБ, закредитованность россиян достигла максимальных показателей. На конец 2021 года на погашение необеспеченных кредитов люди тратят больше 50% своего ежемесячного дохода. А треть заемщиков – 80% заработка.