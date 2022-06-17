Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Приволжского Федерального округа на ПМЭФ-2022

Дмитрий Азаров провел Глебу Никитину экскурсию по стенду Самарской области, где были представлены перспективные проекты. Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

В пятницу, 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд соглашений между субъектами Приволжского Федерального Округа, утверждающий план мероприятий на ближайшие 2 года. Самарская область будет сотрудничать с Ульяновской, Саратовской областями и Республикой Марий Эл. Подписи поставили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, врио Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев. Документ подписали на стенде Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион тесно сотрудничает с соседями. Он поблагодарил губернатора Ульяновской области Алексея Русских за партнерство в рамках НОЦ «Инженерия будущего».

— Межрегиональный научно-образовательный центр «Инженерия будущего» поможет не только в импортозамещении уже существующих технологий, но и в разработке технологий будущего, — отметил Дмитрий Азаров.

Алексей Русских рассказал, что Самарскую и Ульяновскую области связывают прочные торгово-экономические отношения. Множество поволжских предприятий работают в кооперации. Также он напомнил, что было принято решение о возобновлении сообщения между регионами по Волге.

Большое количество совместных проектов связывают также Самарскую и Саратовскую области. В рамках форума стали ясны и дальнейшие перспективы сотрудничества Самарской области и Республики Марий Эл.

Также на ПМЭФ было подписано соглашение, закрепляющее уже существующее сотрудничество между Самарской и Нижегородской областью. В знак взаимного партнерства губернаторы Дмитрий Азаров и Глеб Никитин подписали документы поочерёдно на двух стендах регионов.