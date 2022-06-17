Умер Жан-Луи Трентиньян, французский актер и режиссер

Жан-Луи Трентиньян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его жену.

Актер "умер от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких".

Наиболее известными работами актера стали киноработы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".

Ранее сообщалось, что в четверг, 12 мая умер Валерий Гришко, известный актер и режиссер, художественный руководитель самарского театра драмы имени Горького. В прошлом году он перенес коронавирус, долго восстанавливался.

Также стало известно, что умер петербургский актер Станислав Войнич, озвучивший "Игру престолов" и "Звездные войны" и другие известные фильмы и сериалы. Ему было 48 лет. "Он настоящий герой, он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход", написала его супруга в соцсетях.