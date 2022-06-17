Путин заявил, что на Украине создается антироссийский плацдарм

Путин заявил, что на Украине создает антироссийский плацдарм Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Соединенные Штаты создают на Украине антироссийский плацдарм, в то время как Россия убрала свои базы с Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«На Украине начали создавать антироссийский плацдарм. А если мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границе с Соединенными Штатами в Мексике. Понимаете, что будет? Почему-то даже в голову не приходит что-то подобное делать в Америке», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, Москва в свое время даже убрала военные базы на Кубе, однако никто на это смотреть не хочет. По мнению политика, подобное пренебрежительное отношение к России возникло из-за «мнимого величия» после развала Советского Союза.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в этом вопросе не стоит забывать о суверенности этих государств.

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