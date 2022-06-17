Путин заявил, что действия России в Донбассе соответствуют международному праву Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С юридической точки зрения действия России в Донбассе полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Что касается наших действий, кстати говоря, юридическая сторона этого дела какая? Она полностью соответствует международному праву», – сказал российский лидер.

Как напомнил глава государства, юридический прецедент объявления независимости возник после решения международного суда ООН по Косово. Путин заявил, что по этой логике ДНР и ЛНР тоже не должны спрашивать у Киева разрешения объявить о своей независимости.

«Наши действия абсолютно легитимны. А, скажем, начало военных действий в том же самом Ираке. Никто там никого не звал, никаких там договоров ни с кем не было. Пришли просто разбомбили страну. То же самое в Ливии сделали», – добавил политик.

Как писал сайт kp.ru, 24 февраля этого года президент России заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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