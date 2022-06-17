Путин заявил, что возможный голод приведет к новым волнам миграции

Владимир Путин, фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Возможный голод приведет к новым волнами миграции, прежние капиталистические модели изживают себя, заявил сегодня, 17 июня, президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

“Я говорил о том, что прежние модели капиталистической системы себя изживают, когда речь идет только о получении прибыли. Мир становится в высшей степени не сбалансированным. Чтобы сохранить баланс нужно действовать по-другому. Это касается и сегодняшнего дня, с продовольствием и удобрениями. Если себя крупнейшие экономики будут так вести, то проблемы будут нарастать. Это приведет не только к голоду, а новым волнам эмиграции”, - сказал российский лидер.

Также Путин в своей сегодняшней речи отметил, что США объявили себя "посланниками Господа на Земле". Штаты провозгласили победу в холодной войне, отметил президент.

Напомним, традиционная речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме считается одним из четырех главных выступлений в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением). Здесь президент дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Выступление Владимира Путина началось после 15:00 по московскому времени. Президент принял решение перенести выступление из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации ПМЭФ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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