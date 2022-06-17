Путин заявил, что проблемы по Крыму не возникло бы при нормальных отношениях с Украиной Фото: REUTERS

Власти Украины сами виноваты в том, как сейчас складываются отношения с Россией и в потере Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Были б у нас добрые, партнерские отношения, никому не пришло бы в голову... не было бы вопроса по Крыму. Все же сделали сами своими руками», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, на Украине не соблюдались права русскоязычного населения. Если бы к русскому языку относились уважительно, то тогда бы ни у кого не возникло мысли вступать в конфликт с Украиной, подчеркнул он. В этой связи глава государства привел пример Казастана, с которым сохранились «союзнические, братские» отношения.

Президент добавил, что Москва готова выстраивать отношения со всеми странами, однако гарантией безопасности России могут быть только армия и флот.

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