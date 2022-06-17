Путин напомнил, что Украина пришла в Российскую империю всего с тремя территориями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина вошла в состав Российской империи всего с тремя территориями – Киевом, Житомиром и Черниговом, а остальные достались ей по решению советского руководства, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», – сказал глава государства.

Как сообщил президент, западные части Украины достались ей в результате Второй мировой войны, когда «Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, а Польшу наградил восточными землями Германии». Кроме того, Путин рассказал, что Донбасс сначала решили сохранить составе РСФСР, а потом Ленин распорядился передать его Украине для того, чтобы поднять там процент пролетарского населения.

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