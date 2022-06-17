Глава Чувашии рассказал о проводимых в регионе мерах по снижению смертности в ДТП

Глава республики Чувашия Олег Николаев в открытой студии "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) глава республики Чувашия Олег Николаев рассказал о мерах по снижению числа ДТП. Политик отметил, что комиссия, которая следит за дорожной безопасностью, тщательно анализирует каждую аварию с летальным исходом.

«Комиссия, которая мониторит ситуацию на дорогах, в том числе, по ДТП, по смертельным случаям на дорогах, очень внимательно рассматривает каждый случай. Мы сейчас вообще очень внимательно в республике разбираем каждое ДТП со смертельным исходом, особенно если они происходят на дорогах регионального и местного значения», - заявил губернатор в открытой студии «КП» на ПМЭФ.

Политик добавил, что большое внимание в республике уделяется первой медицинской помощи, которая должна быть доступна попавшим в аварию водителям в любом уголке региона.

«Мы смотрим на несколько факторов. Во-первых, почему человека не успели спасти, если его можно было спасти? Соответствуют ли дороги по нормативу, по протяженности тем стандартам с точки зрения оказания медицинской помощи, чтобы вовремя доставить человека до медучреждения? Таким образом рассматривая ситуацию, мы понимаем, что где-то есть грунтовой разрыв, который бы сократил время доставки на 20 минут, а они как раз жизненно важны были для того, чтобы спасти человека», - объяснил Николаев.

Также губернатор добавил, что большое внимание в регионе уделяется и дорожной инфраструктуре, безопасности дорог и работе с населением.

«Мы здесь должны говорить сразу и об интеллектуальной транспортной системе, которая обеспечивает мониторинг ситуации на дорогах и реагировании на эти процессы. Это и транспортный каток с точки зрения контроля грузоперевозок. Это и видеокамеры фиксации с точки зрения ДТП. Ну и я думаю, что нам надо идти дальше с точки зрения создания все-таки перехватывающих логистических центров около столиц субъектов. […] Здесь тоже нормативную составляющую надо будет дорабатывать, и мы все эти моменты фиксируем очень, скажем так, содержательно, и в постоянно контакте с коллегами из федерального правительства отрабатываем все эти моменты», - добавил Олег Николаев.

Комментируя эти слова, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин отметил, что усилия администрации региона не проходят даром, и больше 70% населения Чувашии считают дороги в родной республике полностью безопасными.

«Я сейчас еще раз сверился со своими данными, вот при среднероссийском показателе 68,3% удовлетворенности, Чувашия занимает 71 с лишним процента. Это один из лидеров. То есть, население считает, что они находятся все-таки в безопасности, следуя по дорогам Чувашии», - объяснил он.