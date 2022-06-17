Токаев заявил, что Казахстан не намерен признавать ДНР и ЛНР

Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народную республики, поскольку считает их квазигосударственными образованиями, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникает более 500 или 600. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал президент Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению политика, в случае реализации права всех наций на самоопределение в мире может возникнуть хаос.

Как писал сайт kp.ru, 21 февраля российский президент Владимир Путин во время телеобращения заявил о признании независимости ДНР и ЛНР.