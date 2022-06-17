Путин назвал США великой державой с проблемной элитой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты являются великой державой, однако у элиты этой страны завышенное самомнение, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Политическая элита США на всех смотрит свысока, относится часто с завышенным самомнением. Но это не исключает того, что США великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером – это заслуживает уважения. Но внутренние проблемы и ошибки элит дают о себе знать – проблемы нарастают в экономике и других областях», – сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на рост цен на энергоносители. Он отметил, что цены поднимает рынок, а главные на рынке именно США. Путин предупредил о дальнейшем росте проблем в случае продолжения подобной политики. В то же время политик высказал мнение, что американцы будут «ставить элиты в такие положения, в которых они должны будут реагировать на требования населения».

«И в конечном итоге отношения выстроятся должны образом. Здесь я оптимист», – добавил президент.

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