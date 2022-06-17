Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы: Сроки строительства метро и реновации не изменились

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сроки строительства московского метро и реализации программы реновации в столице не изменились, несмотря на сегодняшнюю ситуацию в экономике, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Адресная инвестиционная программа города, утвержденная еще до тех событий, которые сейчас происходят в экономике, не уменьшилась ни на рубль. Это означает, что все мероприятия, которые реализуются и в рамках строительства метро, в рамках программы реновации, в рамках строительства социальных объектов не сворачиваются, а продолжают реализовываться ровно в те сроки, которые были изначально определены для их строительства», – сказал он в открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ-2022.

Как отметил Овчинский, Москва уже четвертый раз подряд заняла первое место среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности. Руководитель департамента подчеркнул, что этот рейтинг отражает развитие инвестиционных инструментов, действующих на территории столицы.