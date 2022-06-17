Директор по коммуникациям группы «Черкизово» рассказала, как привлекают специалистов в агроотрасль

Директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова

Сегодня в аграрном секторе наблюдается серьезная нехватка кадров, связанная с тем, что сельскохозяйственные вузы не могут обеспечить нужный аграрным холдингам уровень подготовки, заявила директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. По ее словам, группа работает с вузами в этом направлении, в том числе создает свои кафедры.

«Все сильно поменялось, старая база устарела. И сегодня вузы не могут дать ту основу, которая нужна. Мы активно с этим работаем – поддерживаем вузы, создаем кафедры. У нас есть масса программ стажировок именно для преподавателей. Они приезжают к нам на пять-семь дней, смотрят, какой сегодня агросектор, что он из себя представляет», – рассказал она в открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ-2022.

Как объяснила Михайлова, компания взаимодействует как с преподавателями, так и со студентами. «Черкизово» принимает активное участие и в программе дуального образования, когда студент второго курса в течение двух дней получает в вузе теоретическую подготовку, а потом три дня работает на предприятии. По словам директора по коммуникациям компании, после прохождения такой программы студент понимает, как применить теорию в практическом поле.

«Нам это очень интересно, поскольку мы получаем готовые кадры. И они по факту выпуска идут работать к нам», – резюмировала Михайлова.